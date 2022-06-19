Россиян предупредили об опасности сидячей работы

Сотрудникам офисов нужно делать перерывы для лёгкой физкультуры, – считает главный внештатный ревматолог Минздрава Московской области Дмитрий Каратеев. Об этом пишет URA.RU.
Сидячая работа может стать причиной различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности спондилеза и дископатии, – предупредил доктор медицинских наук. Напряжение в мышцах, которое появляется при длительном сидячем положении, может привести к развитию остеохондроза. При статической нагрузке, как при сидячей работе, позвоночник страдает в первую очередь, – отметил ревматолог.
Врач подчеркнул, что работа стоя также вредна для здоровья. При длительной работе на ногах растёт риск заболевания артрозом коленных суставов, – пояснил специалист. Он призвал сбалансировать двигательную активность.