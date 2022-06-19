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Воскресенье, 19 июня, 2022

Россиян предупредили об опасности сидячей работы

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Татьяна Проводина

Россиян предупредили об опасности сидячей работы

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Сотрудникам офисов нужно делать перерывы для лёгкой физкультуры, – считает главный внештатный ревматолог Минздрава Московской области Дмитрий Каратеев. Об этом пишет URA.RU.

Сидячая работа может стать причиной различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности спондилеза и дископатии, – предупредил доктор медицинских наук. Напряжение в мышцах, которое появляется при длительном сидячем положении, может привести к развитию остеохондроза. При статической нагрузке, как при сидячей работе, позвоночник страдает в первую очередь, – отметил ревматолог.

Дмитрий Каратеев: «Следует каждый час вставать и двигаться 5-10 минут – делать наклоны, приседать. Если такой возможности нет, нужно заниматься физкультурой для позвоночника»

Врач подчеркнул, что работа стоя также вредна для здоровья. При длительной работе на ногах растёт риск заболевания артрозом коленных суставов, – пояснил специалист. Он призвал сбалансировать двигательную активность.

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