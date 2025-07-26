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Новости Рязани и области

Россиян предупредили об опасности салата из огурцов и помидоров

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Салат из огурцов и помидоров может представлять опасность для здоровья при неправильном хранении, рассказала «Ленте.ру» специалист Роскачества Елена Спеценко.

По ее словам, причина кроется в майонезе, который в жару становится идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов.

«Уже через 30-40 минут нахождения при температуре выше плюс 25 градусов в заправленном салате начинают активно размножаться стафилококки, сальмонеллы и кишечная палочка», — отметила Спеценко.

Прием в пищу такой продукции может привезти к тяжелому отравлению. Наибольшую опасность представляют салаты, купленные в супермаркетах и летних кафе.

Эксперт призвала готовить салат перед приемом пищи и хранить его не более двух часов при комнатной температуре.

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