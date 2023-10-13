Пятница, 13 октября, 2023
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Россиян предупредили о сильной магнитной бури с 15 октября

7info7
Фото PxHere

В ближайшие дни на нашу Землю обрушится сильнейшая магнитная буря, которая повлияет не только на состояние техники, но и на здоровье людей. О негативном влиянии предстоящих вспышек на солнце сообщил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Сообщается, что почувствовать влияние бури люди смогут уже 15 октября. По своей мощности ожидающаяся магнитная буря может достигать 6 баллов из 9 возможных. Эйсмонт указал на то, что эти баллы, конечно, нельзя назвать рекордными, хотя эта величина и заметная.

Медики советуют период магнитных бурь избегать стрессов и повышенной физической нагрузки, соблюдать режим питания и режим сна, а также пить больше воды, так как магнитные бури могут стать причиной головных болей, тошноты, сонливости и раздражительности. Людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, врачи рекомендуют провести это время в спокойной обстановке.

Ранее геофизики объяснили, чем ещё опасны магнитные бури.

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