Четверг, 7 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

Россиян предупредили о пике заболеваемости гриппом

7info 2
Изображение от kjpargeter на Freepik
spot_img

Вирусолог Сергей Нетесов рассказал, когда в России произойдет пик заболеваемости гриппом.

Специалист отметил, что сейчас в стране циркулирует новый штамм вируса – гонконгский, который фиксировался еще в 60-е годы прошлого века.

Он распространяется гораздо медленнее коронавируса, но при этом его пик еще не был пройден: «Пик заболеваемости ОРЗ обычно бывает в конце января — начале февраля, в некоторые годы он приходился и на начало января. Поэтому успокаиваться не стоит — я думаю, что грипп еще свое нагонит», — передают слова вирусолога «Известия».

Отличить симптоматику гриппа и коронавируса практически невозможно без лабораторного исследования. Но, отметил Нетесов, еще не поздно сделать прививку от гриппа. Она не гарантирует того, что человек не заболеет, но в случае заражения протекать болезнь будет значительно легче.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах