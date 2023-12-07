Россиян предупредили о пике заболеваемости гриппом

Вирусолог Сергей Нетесов рассказал, когда в России произойдет пик заболеваемости гриппом.

Специалист отметил, что сейчас в стране циркулирует новый штамм вируса – гонконгский, который фиксировался еще в 60-е годы прошлого века.

Он распространяется гораздо медленнее коронавируса, но при этом его пик еще не был пройден: «Пик заболеваемости ОРЗ обычно бывает в конце января — начале февраля, в некоторые годы он приходился и на начало января. Поэтому успокаиваться не стоит — я думаю, что грипп еще свое нагонит», — передают слова вирусолога «Известия».

Отличить симптоматику гриппа и коронавируса практически невозможно без лабораторного исследования. Но, отметил Нетесов, еще не поздно сделать прививку от гриппа. Она не гарантирует того, что человек не заболеет, но в случае заражения протекать болезнь будет значительно легче.