Россиян предупредили о новом способе мошенников получить доступ к сим-карте и банку

Для доступа к сим-карте или мобильному банку мошенники стали предоставляться сотрудниками операторов связи, пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

По данным ведомства, участились случаи, когда злоумышленники выдают себя за инженеров компаний и просят проверить телефонную линию. Для этого они предлагают нажать #90, #09 или другую комбинацию.

«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов», — подчеркнули в МВД.

В противном случае мошенники получат доступ к сим-карте и будут делать звонки за чужой счет.

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Таким образом аферисты смогут также получить доступ к вашему мобильному банку, подчеркнули в МВД.

В ведомстве призвали сразу класть трубку при попытке таких «специалистов» предложить свои услуги.