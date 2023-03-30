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Четверг, 30 марта, 2023
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Россиян предупредили о магнитной буре 1 апреля

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Огромное тёмное пятно на Солнце стало причиной новой магнитной бури, сообщает РИА ФАН, ссылаясь на телеканал «Россия 24».

Пятно, похожее на снимках не чёрную дыру, в несколько раз превышает диаметр земли. Плазма внутри него имеет относительно низкую температуру.

Выброс со стороны пятна движется к земле со скоростью 700 км/ч, поверхности планеты он должен достичь к 1 апреля. В этот день начнётся магнитная буря.

Магнитная буря может оказать негативное воздействие на здоровье людей. Во время магнитной бури могут возникать головные боли, раздражительность, бессонница, усталость, а также изменения в работе сердца.

У людей, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной системы, магнитная буря может привести к обострению заболевания.

Также магнитная буря может оказать влияние на работу электронных устройств и систем связи, что может привести к неполадкам и авариям в различных сферах жизни, включая транспорт, энергетику и телекоммуникации.

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