Россиян предложили бесплатно тестировать на COVID-19

В Госдуме предлагают проводить массовое и бесплатное тестирование россиян на COVID-19, а также принять дополнительные меры в связи с появлением нового штамма вируса «Омикрон». С такой инициативой в адрес главы оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой обратилось руководство фракции «Справедливая Россия» в парламенте (документ имеется в распоряжении «Известий»).
Первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов говорит в обращении, что существующие меры вряд ли могут защитить от проникновения в РФ новых штаммов коронавируса.
Также зампред фракции отмечает, что вакцинации недостаточно для масштабной борьбы с инфекцией — стоит сфокусироваться еще и на карантине и тестировании.
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