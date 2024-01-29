Россиян ожидает в феврале сокращённая рабочая неделя

Сокращённая рабочая неделя ждёт жителей России в феврале, сообщает телеграм-канал Роструда.
В этом году День защитника Отечества выпадает на пятницу. С учётом этого выходного россиян ждёт три нерабочих дня подряд 23, 24 и 25 февраля.
22 числа рабочей день предпраздничный, его продолжительность сокращается на час.
Также Роструд сообщил о нескольких праздниках, отмечаемых в последний месяц зимы:
8 — День российской науки
9 — Международный день стоматолога
10 — День дипломатического работника
14 — День компьютерщика
21 — Всемирный день экскурсовода.