Россиян ожидает в феврале сокращённая рабочая неделя

Сокращённая рабочая неделя ждёт жителей России в феврале, сообщает телеграм-канал Роструда.

В этом году День защитника Отечества выпадает на пятницу. С учётом этого выходного россиян ждёт три нерабочих дня подряд 23, 24 и 25 февраля.

22 числа рабочей день предпраздничный, его продолжительность сокращается на час.

Также Роструд сообщил о нескольких праздниках, отмечаемых в последний месяц зимы:

8 — День российской науки

9 — Международный день стоматолога

10 — День дипломатического работника

14 — День компьютерщика

21 — Всемирный день экскурсовода.