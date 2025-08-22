Россиян могут оштрафовать на 15 000 рублей из-за переполненного почтового ящика

Обычные рекламные листовки в почтовом ящике могут обернуться серьёзными проблемами. Как объяснил изданию «Абзац» юрист Ярослав Остапенко, если рекламных листков скопится так много, что они начнут выпадать и захламлять подъезд, это могут расценить как нарушение требований пожарной безопасности.

По словам юриста, за такое нарушение предусмотрен штраф по статье 20.4 КоАП РФ в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Проблемы начинаются, когда бумага выпадает из ящика, скапливается на полу и мешает проходу или, что ещё хуже, лежит на путях эвакуации. Юрист подчеркнул: жильца могут привлечь к ответственности также в том случае, если он сам оставил возле ящиков стопку газет или коробок, создав тем самым угрозу.

Следить за чистотой общих зон — обязанность как управляющей компании, так и самих жильцов.

При этом простое хранение старых листовок в почтовом ящике, если их немного и они не выпадают, не является нарушением. Проблемы возникают только тогда, когда они превращаются в мусор, который мешает людям и создаёт риск пожара от случайной искры.