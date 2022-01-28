Россиян могут обязать сдавать тест перед покупкой криптовалюты

Для совершения операций с криптовалютами на общую сумму свыше 600 тыс. рублей в год россиянам нужно будет проходить тестирование по аналогии с проверкой неквалифицированных инвесторов. Такое требование содержится в законопроекте о регулировании цифровых активов, который планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил «Известиям» один из авторов документа, первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции и замглавы думской рабочей группы по регулированию цифровых активов Андрей Луговой.

Тестирование будет обязательным только для совершения транзакций с цифровой валютой, но не с другими криптоактивами, например, токенами, пояснил депутат. Законопроект также урегулирует вопросы майнинга. Тариф на электроэнергию для майнеров «должен быть как для юридических лиц», уверен парламентарий.

Кроме тестирования и майнинга, законодательно планируется определить четкий круг субъектов, имеющих право совершать операции с криптовалютой. К ним будут отнесены уполномоченные банки, криптообменники и криптобиржи. При этом банки должны будут получить отдельную лицензию на такие операции, а иностранным криптобиржам потребуется «специальным образом» регистрироваться на территории РФ, уточнил Андрей Луговой.

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Параллельно дорабатываются поправки в Налоговый кодекс о декларировании криптовалюты, рассказал депутат. Эту информацию подтвердил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По их словам, принятие закона задерживается из-за позиции ЦБ. Анатолий Аксаков заявил, что ожидает утверждения этих поправок уже в весеннюю сессию Госдумы, то есть в первом полугодии. Он также уточнил, что минимальный порог для обязательного декларирования операций с цифровой валютой ко второму чтению не изменится — 600 тыс. рублей в год.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: По цифре закона: перед покупкой криптовалюты на 600 тыс. россиян ждет тест