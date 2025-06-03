Россия впервые ударила «Кинжалом» по цели в Николаеве

Утром во вторник, 3 июня, в украинском Николаеве произошёл сильный взрыв. По данным украинских СМИ, Россия впервые с начала СВО применила для удара по городу ракету «Кинжал».

Сообщается, что после прилёта поднимается огромный столб чёрного дыма, в городе частично пропало электричество.

— Минуту назад был сильный взрыв и после него несколько негромких. В районе херсонского шоссе присели от звука, — публикует информацию от местных жителей подпольщик Сергей Лебедев.

Официальная информация пока не поступала.

Ранее эксперты не исключили возможность применения по целям на Украине ракетного комплекса «Орешник».