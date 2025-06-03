Россия впервые ударила «Кинжалом» по цели в Николаеве

Утром во вторник, 3 июня, в украинском Николаеве произошёл сильный взрыв. По данным украинских СМИ, Россия впервые с начала СВО применила для удара по городу ракету «Кинжал».
Сообщается, что после прилёта поднимается огромный столб чёрного дыма, в городе частично пропало электричество.
— Минуту назад был сильный взрыв и после него несколько негромких. В районе херсонского шоссе присели от звука, — публикует информацию от местных жителей подпольщик Сергей Лебедев.
Официальная информация пока не поступала.
Ранее эксперты не исключили возможность применения по целям на Украине ракетного комплекса «Орешник».
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