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Происшествия

Россия восстановит самолеты, повреждённые в ходе атаки 1 июня

Алексей Самохин

Во время атаки 1 июня российские самолёты не были уничтожены, а только повреждены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Техника, о которой идёт речь, как уже сообщало Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Её восстановят, – сказал он, отвечая на вопрос о том, повлияет ли теракт Киева на стратегический баланс. – Делайте выводы сами. Кроме того, техника, о которой мы говорим, не обязательно полностью подпадает под действие тех или иных соглашений. Что касается конкретно ДСНВ (Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений), то, как вы знаете, Россия приостановила его действие».

Рябков также отметил, что заявления украинских властей о результатах атаки не соответствуют действительности.

«Ситуация не такая, как они описывают, – подчеркнул он. – Надо полагаться на данные, которые распространило Министерство обороны России».

Он добавил, что ещё до телефонного разговора президентов России и США Москва задала американской стороне вопрос об отсутствии реакции на инцидент.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, во время телефонного разговора Дональд Трамп заявил Владимиру Путину, что США не знали о планах Киева атаковать российские аэродромы.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 1 июня Украина совершила теракт с использованием беспилотников против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. В результате нескольких атак произошли возгорания авиатехники, но все очаги были потушены. В Минобороны также заявили, что среди военных и гражданского персонала жертв нет, а некоторые участники терактов были задержаны.

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