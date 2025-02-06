С каждым днём Россия наращивает интенсивность воздушных атак по военным и транспортно-логистическим объектам украинской армии. Накануне точечными ударами были уничтожены пункты временной дислокации и места скопления войск, особенно в приграничных районах. Минувшей ночью и утром удары охватили практически всю территорию Украины.

Первыми взрывы прогремели в Сумах, Харькове, Одессе и Житомире. Затем удары последовали по Киеву, Днепропетровску, Измаилу, Чернигову, Хмельницкому и Умани. Взрывы продолжают греметь, сообщает aif.ru.

«Барабашку» разнесли вдребезги

Один из самых мощных ударов пришёлся на территорию харьковского рынка «Барабашово» (в народе — «Барабашка»), где украинская армия организовала крупный прифронтовой хаб. В соцсетях украинский автор анонимно прокомментировал это событие на чистом русском языке, не забыв знаки препинания:

«Ё-моё, кажись, русские разозлись!» Реклама

Точные данные о потерях в технике и личном составе пока не поступили, но, судя по всему, попадание было прямым и разрушительным. В местных пабликах сообщают, что в домах рядом с эпицентром взрыва выбило стёкла, а ударная волна прокатилась на несколько сотен метров.

Издание «Военное обозрение» также сообщает:

«Несколько прилётов зафиксированы на складских помещениях в Харькове. Там противник хранил имущество подразделений сразу нескольких бригад, действующих на Волчанском и Купянском направлениях».

Атака на военную логистику Киева

Под утро российские беспилотники нанесли удары по военной логистике в Киеве. По всей видимости, несколько «Гераней», всю ночь державших в напряжении местное ПВО и вынуждавших киевлян прятаться в подвалах, атаковали перевалочные склады с грузами НАТО в Борисполе.

Что именно взорвалось — пока неизвестно, но горит ярко.

Военные объекты также подверглись атакам в Черниговской, Житомирской и Днепропетровской областях. Кроме того, поступила информация о серии ударов по аэродрому под Кировоградом и складам боеприпасов в Изюме.

Зарево над Дунаем у самой границы с Румынией

Российские ударные дроны «Герань» и их помощники «Герберы» нанесли удары по военным объектам в дунайских портах Измаил, Килия и Вилково. Именно здесь на причалах разгружаются военные грузы, поступающие на Украину через Румынию.

Румыния давно превратилась в крупнейшую перевалочную базу НАТО на юге Европы — даже больше, чем польская база в Жешуве. Через неё Киев получает бронетехнику, боеприпасы, оружие и снаряжение.

Предыдущая атака на Измаил была в конце января. Тогда, по данным подпольщиков, зафиксировали 13 мощных попаданий «Гераней». Взрывы были настолько сильными, что испуганные румыны даже подняли в воздух боевую авиацию.

Сегодня взрывы также прогремели в порту Одессы. Ранее силы Сопротивления сообщали о повышенной активности на нескольких причалах, но после сегодняшнего удара «движуха» там, похоже, прекратится.

Тем временем Telegram-канал «Изнанка» сообщает о серии ударов по промзоне в пригороде Запорожья.

— Только что в пригороде г. Запорожье местные жители насчитали аж 4 прилёта, предварительно ФАБами работали ВКС РФ, — пишет автор сообщения.

Четверг обещает быть «жарким» и богатым на новости…