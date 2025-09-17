Россия ударила по секретному заводу ВСУ, генерал раскрыл подробности

Удар по секретному заводу ВСУ в городе Смела Черкасской области значительно замедлит поставки для украинской армии, заявил в интервью aif.ru заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов.

Ранее подпольщик Лебедев сообщил, что целью ударов стал район завода «Оризон» в Смеле. Он уточнил, что предприятие выпускало средства объективного контроля для беспилотников.

По словам Попова, на заводе также могли производить системы наведения для ракет и комплексов ПВО.

«Безусловно, это отразится на возможностях ВСУ в зоне спецоперации. Но полностью без оборудования они не останутся — наверняка у них есть запасы. Производство и так работало на пределе. Кроме того, у них были деньги от бывшего президента США Джо Байдена. Их не только “распиливали”, но и использовали, чтобы хоть чем-то отчитаться. Поэтому складские резервы ещё какое-то время будут работать. Производство полностью не остановится, но возобновить цикл заново — вопрос времени. Пока они раскрутят этот маховик, пройдёт определённый срок», — отметил Попов.

Он также добавил, что специалисты завода после ударов могут отказаться продолжать работу.