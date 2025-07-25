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Новости России

Россия приостановила экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот

Алексей Самохин
Изображение от atlascompany на Freepik

Правительство решило временно отказаться от механизма плавающих пошлин, чтобы увеличить экспорт и поддержать переработчиков подсолнечника. На внутреннем рынке дефицита не ожидается, пишет ТАСС.

Правительство России постановило временно приостановить механизм действия плавающих экспортных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Решение принято по предложению Масложирового союза и направлено на увеличение объёмов поставок за рубеж.

Механизм действовал с сентября 2021 года и был введён для защиты внутреннего рынка от резкого роста цен. Пошлина составляла 70% от разницы между базовой ценой в $1000 за тонну и индикативной ценой, уменьшенной на $50. Индикативная цена рассчитывалась как среднее арифметическое рыночных цен за месяц.

Как пояснили в правительстве, приостановка пошлин не повлияет на доступность подсолнечного масла для россиян, так как внутренний рынок полностью обеспечен. За время действия механизма удалось удержать объёмы продукции внутри страны и создать стимулы для производителей.

В кабмине считают, что отмена ограничений особенно своевременна перед началом осенних полевых работ. По оценке Масложирового союза, в 2025 году в России планируется произвести 7,3 млн тонн подсолнечного масла, что на 2,8% больше, чем годом ранее.

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