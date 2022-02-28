Россия примет меры для поддержки туристов

Вице-премьер Чернышенко поручил принять меры после решения ряда западных стран закрыть небо для российских самолетов, сообщает РИА Новости.
Организован вывоз отдыхающих из других стран по гуманитарным каналам. Туроператорам поручили рассмотреть вопрос приостановки продаж туров в страны, которые ограничили сообщение с Россией.
Также Чернышенко поручил сделать предложения по проведению летней кампании в регионах России, самим регионам могут предоставить гранты для разворачивания легковозводимых объектов туристической инфраструктуры.