Россия примет меры для поддержки туристов

Вице-премьер Чернышенко поручил принять меры после решения ряда западных стран закрыть небо для российских самолетов, сообщает РИА Новости.

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Организован вывоз отдыхающих из других стран по гуманитарным каналам. Туроператорам поручили рассмотреть вопрос приостановки продаж туров в страны, которые ограничили сообщение с Россией.

Также Чернышенко поручил сделать предложения по проведению летней кампании в регионах России, самим регионам могут предоставить гранты для разворачивания легковозводимых объектов туристической инфраструктуры.