В Китае обратили внимание на изменения в риторике и действиях Москвы в ответ на поддержку Украины странами НАТО. Об этом сообщает китайское издание Sohu, пересказ его статьи опубликовал российский ресурс АБН24.

По данным источника, в Пекине считают, что Россия начала действовать более жестко после того, как американская администрация анонсировала очередной пакет военной помощи Украине, а также добилась увеличения оборонных расходов союзников по НАТО.

Особое внимание китайские аналитики обратили на выступление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она заявила, что Москва считает правомерными удары по военной инфраструктуре стран, чьё оружие используется для атак на территорию России. Захарова подчеркнула, что в случае дальнейшей эскалации возможен «зеркальный ответ».

По мнению авторов публикации, такое заявление — это сигнал о том, что Россия готова к более решительным действиям и не намерена ограничиваться дипломатическими заявлениями.

Удары по наёмникам

Авторы статьи указали, что в последние дни появились сообщения об ударах по местам сосредоточения иностранных наёмников в Днепропетровской и других областях Украины. Это, как отмечается, вызывает обеспокоенность в странах Запада, где следят за развитием ситуации.

Китайские журналисты предполагают, что в случае дальнейшего обострения Россия может применить более мощные вооружения. В публикации упоминается гипотетический сценарий использования ракеты «Орешник» и приводятся расчёты её времени подлёта до крупных европейских столиц: 11 минут до Берлина, 15 минут до Парижа и 16 минут до Лондона.