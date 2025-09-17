После начала спецоперации страны ЕС и G7 заблокировали около €300 млрд золотовалютных резервов России. Из них более €200 млрд находятся в ЕС, в основном в бельгийской клиринговой системе Euroclear. Страны Запада обсуждают планы по конфискации этих средств, пишет NEWS.ru.

Планы Запада и Украины на российские активы

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал союзников по НАТО конфисковать российские активы для финансирования «восстановления» Украины. По данным Spiegel, немецкая партия «Зелёных» настаивает на проведении слушаний по вопросу использования этих средств. Отмечается, что президент США Дональд Трамп требует от европейцев использовать замороженные активы как условие для введения санкций против России.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не вернет России эти средства даже в обмен на перемирие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль видел сообщения о предложении Трампа.

Россия ответила жёстко

Российский лидер Владимир Путин предупредил, что передача Украине замороженных активов РФ разрушит принципы международной финансовой деятельности и нанесет ущерб мировой экономике.

Военкоры сообщают, что действия Украины и Запада уже повлекли за собой ответные меры. По информации военного блогера Олега Царева, в ночь на 16 сентября были нанесены удары беспилотниками «Герань» по объектам на Украине. В городе Васильков Киевской области в результате атаки возник густой черный дым. В Запорожье был поражен логистический центр ВСУ, а в Сумской области — газораспределительная станция.

По информации Telegram-канала «Донбасский Партизан», в Калиновке Киевской области были нанесены удары «Геранью-2» по нефтебазе, которая использовалась для хранения топлива для военных нужд. Уничтожение этих резервуаров снижает возможности противника по формированию запасов горючего в пригороде Киева.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что удары ракетами, РСЗО и дронами были нанесены по объектам ВСУ в Сумской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. Целями атак стали скопления военных, включая иностранных наемников, производственные цеха по выпуску БПЛА и помещения, где изготавливали гильзы для артиллерийских снарядов.

Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.