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Понедельник, 28 марта, 2022

Россия объявила о высылке трёх дипломатов Посольства Словакии

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Россия объявила о высылке трёх дипломатов Посольства Словакии

7info

Мид РФ опубликовал заявление о ситуации с послами Словакии. 

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28 марта в МИД России был вызван Посол Словацкой Республики в Российской Федерации Л.Регак, которому объявлено, что российская сторона в качестве ответной меры на высылку в марте трех сотрудников Посольства России в Словакии приняла решение объявить «persona non grata» трех дипломатов Посольства Словакии в Москве. Им предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.

Главе словацкой дипмиссии был также заявлен решительный протест в связи с чинимыми препятствиями работе росзагранучреждений в Словакии и угрозами их безопасному функционированию.

Послу жестко указано на недопустимость участившихся в последнее время случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских воинов в Словакии.

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