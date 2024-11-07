Россия нанесла удары по Украине: взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах

С наступлением ночи российские вооружённые силы снова нанесли удары по ряду военных объектов Украины, пишет aif.ru.

По информации местных властей, воздушные тревоги прозвучали в Киеве, Одессе и других регионах. Зафиксированы взрывы. Основные цели ударов — склады боеприпасов, предприятия оборонной промышленности, пункты размещения техники.

Наибольший урон зафиксирован в городе Нежин Черниговской области, где располагаются предприятия оборонной отрасли, такие как Нежинский ремонтный завод и завод «Луч». Здесь, по сообщениям очевидцев, российские ракеты нанесли удар по ряду объектов, предположительно связанных с военной электроникой и поставками техники для украинской армии.

Взрывы произошли в Киеве, Ирпене и Вышгороде, где, предположительно, были атакованы склады и производственные объекты, связанные с беспилотными летательными аппаратами для ВСУ. В Одессе основной удар пришёлся по портовой инфраструктуре, местам хранения западного оружия и боеприпасов.

Также сообщается о поражении военных объектов в Черкасской, Николаевской и Житомирской областях. В Сумской области, в районе посёлка Ямполь, были слышны сирены воздушной тревоги в течение всей ночи.