Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам ВСУ в Одесской области. Удар стал ответом на атаку по гражданским объектам в поселке Форос в Крыму, в результате которой погибли и пострадали мирные жители.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.

Поражены пункты временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР Украины. Они находились в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка и участвовали в подготовке атаки на Крым.

Места хранения беспилотников на аэродроме «Школьный» в Одесской области. С этого аэродрома осуществлялись пуски дронов по гражданским объектам в Крыму.

Цеха предприятия «Мотор Сич», где производились ударные беспилотники, используемые киевским режимом для атак по территории России.