Россия нанесла ночной удар по Украине: что известно

Ночью 6 июня российские войска нанесли удар по территории Украины.
По данным украинских СМИ, в Киеве повреждена железная дорога, из-за чего задерживаются поезда. Также есть информация о повреждениях энергетических объектов.
Телеграм-канал «Военная хроника» считает, что удар «разумно считать либо подготовительным, либо ограниченным в силу причин, известных пока что только военным».
В Киеве, предположительно, прилетело в ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а также по позициям ЗРК Patriot. Судя по данным, который удалось изучить на данный момент, удар явно не того объёма и масштаба, что ожидалось. Вполне возможно, что вторая волна будет запущена позднее.
Телеграм-каналы также сообщали о запуске стратегических ракетоносцев, но, похоже, удары были нанесены в основном беспилотниками.
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