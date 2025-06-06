Россия нанесла ночной удар по Украине: что известно

Ночью 6 июня российские войска нанесли удар по территории Украины.

По данным украинских СМИ, в Киеве повреждена железная дорога, из-за чего задерживаются поезда. Также есть информация о повреждениях энергетических объектов.

Телеграм-канал «Военная хроника» считает, что удар «разумно считать либо подготовительным, либо ограниченным в силу причин, известных пока что только военным».

В Киеве, предположительно, прилетело в ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а также по позициям ЗРК Patriot. Судя по данным, который удалось изучить на данный момент, удар явно не того объёма и масштаба, что ожидалось. Вполне возможно, что вторая волна будет запущена позднее.

Телеграм-каналы также сообщали о запуске стратегических ракетоносцев, но, похоже, удары были нанесены в основном беспилотниками.