Россия может предложить США перемирие с Украиной в воздухе — Bloomberg

Россия рассматривает возможность объявления воздушного перемирия с Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве.

По данным издания, этот шаг рассматривается как возможное предложение президенту США Дональду Трампу в рамках усилий по мирному урегулированию конфликта. Особенно актуальным он становится на фоне предстоящего визита в Москву американского спецпосланника Стива Уиткоффа, пишет «Лента.ру».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии агентству заявил: «Мы считаем такие встречи очень важными. Но мы не комментируем их заранее».