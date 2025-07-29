Удар баллистической ракетой «Искандер» по аэродрому ВСУ в районе населённого пункта Прилуки (Черниговская область), где, по предварительным данным, был уничтожен вертолёт украинской военной разведки UH-60 Black Hawk («Чёрный ястреб»), продолжает активно обсуждаться экспертным сообществом. Главный вопрос, который вызывает сомнение у специалистов: зачем использовать высокоточное оружие, способное разрушить подземный бункер, для ликвидации одной воздушной цели?

Сразу после удара украинские власти засекретили всю информацию о произошедшем, отмечает aif.ru. В районе Прилук была заблокирована связь, что, по мнению экспертов, свидетельствует о чрезвычайной важности объекта и, возможно, ликвидированных лиц. Тот факт, что Киев не раскрывает подробности даже спустя сутки, лишь усиливает подозрения: речь может идти не просто о вертолёте, а о штабном борте с высокопоставленными пассажирами.

Удар по «центру принятия решений»?

По словам военных аналитиков, ВС РФ всё чаще наносят удары не по складам или технике, а по так называемым «центрам принятия решений». Ранее сообщалось об атаке на бункер президента Украины на объекте «515» в Карпатах. Теперь — удар по аэродрому, откуда, предположительно, могли действовать оперативные звенья военной разведки.

Ситуацию прокомментировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев:

«Прилуки и Ромны в прицеле уже не первую ночь. Вероятно, идёт подготовка к более глубокой фазе ударов или же системное подавление командных цепочек управления».

Военный эксперт Александр Ивановский считает, что удары могут быть реакцией на подготовку украинской стороной операций по отвлечению внимания от сложной обстановки на других участках фронта.

«Ситуация в районе Купянска и Покровска настолько критична для Киева, что возможны провокации и попытки отвлечь внимание через активность на приграничных с Россией территориях, — говорит эксперт. — Режим Зеленского может пойти на всё — вплоть до имитации контрнаступлений».

В то же время российские войска активно продвигаются в районе Яблоновки и наносят удары по позициям ВСУ у Тёткино и Глушково. В Черниговской области разрушены объекты железнодорожной инфраструктуры, в Сумской — уничтожены позиции украинской ПВО.

Почему не используют «Орешник»?

На фоне обсуждения эффективности российских ударов читатели военных Telegram-каналов задаются вопросом: почему в ходе атак не применяется высокотехнологичное средство, известное под кодовым названием «Орешник»?

Как пояснили эксперты издания «Военная хроника», это оружие «совершенно иного типа» с другой логикой применения. Его использование пока не требуется.

«Для текущих целей достаточно ударных беспилотников типа “Герань” и ракет “Искандер”, производство которых постоянно наращивается. Время “Орешника” ещё не пришло», — считают военкоры.