Россия и Украина провели обмен пленными, 84 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории

В рамках очередного обмена пленными с подконтрольной Киеву территории были возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали 84 военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В настоящее время освобождённые российские военные находятся на территории Республики Беларусь. Здесь им оказывают первую помощь, включая медицинскую и психологическую. В ближайшее время все они будут доставлены в Россию, где пройдут полноценное лечение и реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях Министерства обороны.

В проведении обмена гуманитарную помощь и посреднические усилия оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Есть ли среди освобождённых рязанцы, пока неизвестно.