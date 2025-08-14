Четверг, 14 августа, 2025
Россия и Украина провели обмен пленными, 84 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории

Алексей Самохин
Изображение от fabrikasimf на Freepik

В рамках очередного обмена пленными с подконтрольной Киеву территории были возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали 84 военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. 

В настоящее время освобождённые российские военные находятся на территории Республики Беларусь. Здесь им оказывают первую помощь, включая медицинскую и психологическую. В ближайшее время все они будут доставлены в Россию, где пройдут полноценное лечение и реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях Министерства обороны.

В проведении обмена гуманитарную помощь и посреднические усилия оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Есть ли среди освобождённых рязанцы, пока неизвестно.

Происшествия

В Рязани мужчина избил ребёнка на детской площадке

По словам очевидцев, ЧП случилось 12 августа во дворе жилого дома на улице Зубковой.
Происшествия

Пытавшийся сжечь знакомого заживо рязанец заключен под стражу 

12 августа между двумя знакомыми мужчина во время застолья с алкоголем произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый облил 41-летнего потерпевшего горючим веществом и поджег. Пострадавший получил серьёзные ожоги. 
Происшествия

За сутки в Рязанской области произошло 4 пожара, погиб человек 

За сутки пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области ликвидированы 4 пожара, погиб 1 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Власть и политика

Рязанский избирком распределил время бесплатной агитации на ТВ на выборах в облдуму 

По итогам жеребьёвок определены дни, время и объём размещения агитационных материалов для каждого зарегистрированного кандидата, а также формы и порядок проведения совместных агитационных мероприятий.
Общество

Из-за ремонта трубы остались без горячей воды жители двух районов Рязани

МУП «РМПТС» сообщило о временном отключении горячей воды в двух районах города Рязани.
Культура и события

Фестиваль «Шили-были и носили» пройдёт в Рязани 21-24 августа 

Всероссийский фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили» —  творческий проект, реализуемый в Рязани с 2022 года, получивший приз в сфере креативных индустрий 2025 года в номинации «Модное наследие».
Кино и ТВ

Стартовали съёмки новой романтической комедии «ЧАТ» 

Okko, телеканал ТНТ и компания Norm Production приступили к съёмкам нового сериала «ЧАТ» (16+), романтической комедии о поисках счастья с Марусей Фоминой, Ольгой Лерман, Мариной Васильевой и Валерией Астаповой в главных ролях.