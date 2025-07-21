Россия готовится закрыть небо, Украина рискует остаться без главного оружия

Россия может в ближайшее время получить эффективное средство для нейтрализации массированных атак беспилотников. Как сообщили источники, близкие к оборонной сфере, Министерство обороны под руководством Андрея Белоусова запускает масштабную оборонную программу, в центре которой — перспективная лазерная установка ПВО «Посох», предназначенная специально для борьбы с БПЛА. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Что умеет «Посох»

По данным инсайдеров, первые испытания системы успешно завершены. Согласно информации, установка способна уничтожать воздушные цели за 0,2 секунды на дистанции до 500 метров. Следующий этап тестов предполагает поражение имитаторов украинского ударного дрона «Лютый» на дистанции до 1,5 км.

БПЛА «Лютый» считается одной из самых технологичных разработок ВСУ: он устойчив к радиоэлектронной борьбе, может маневрировать в сложной местности и функционировать автономно, без внешнего управления. Это делает его особенно трудной целью для традиционных средств ПВО.

Чем «Посох» отличается от других лазеров

Хотя в арсенале России уже есть ряд образцов лазерного вооружения, «Посох» — первый проект, ориентированный на массовое практическое применение. Его основное назначение — перехват и уничтожение роев беспилотников, в том числе малозаметных и маневренных.

По словам источников Telegram-канала INSIDER-T, установка разрабатывается как доступная альтернатива дорогостоящим зенитным ракетным системам, эффективность которых снижается при массированных налётах. В условиях дефицита ракет и роста угрозы со стороны автономных дронов, такая система может стать ключевым элементом ПВО.

«Если испытания на дистанции 1,5 км пройдут успешно, ‘Посох’ может получить широкое распространение. Это впервые за всё время СВО даст России возможность эффективно и экономично отражать атаки беспилотников в режиме реального времени», — отмечают источники.

Экономичность и мобильность — ключевые преимущества

По информации News.ru, «Посох» работает от аккумуляторного питания, что делает его полностью автономным и легко транспортируемым. Система оснащена автоматическим захватом целей и может в течение нескольких секунд поражать группы дронов в зоне своей досягаемости.

Одним из главных плюсов является низкая стоимость поражения цели: в отличие от ракет, стоимость которых зачастую превышает цену самого дрона, лазер требует только энергетических затрат, что делает систему крайне привлекательной с экономической точки зрения.

Кроме того, по заявленным характеристикам, «Посох» потенциально может использоваться и против более тяжёлой техники, при отсутствии защитных экранов, что расширяет его функциональность в боевых условиях.

Сплошной антидроновый барьер

Создание сплошного антидронового барьера от Балтийского до Чёрного моря позволит России защититься от возможных налётов беспилотников со стороны западных стран. Об этом в интервью NEWS.ru заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, такой рубеж будет не только эффективен против БПЛА, но в перспективе сможет противостоять и более серьёзным угрозам — крылатым и гиперзвуковым ракетам.

«Нужен наш рубеж от Балтийского до Чёрного моря — сплошная стена, которая не должна пропускать БПЛА, а в дальнейшем и крылатые, и гиперзвуковые ракеты», — подчеркнул Кнутов.

Эксперт отметил, что НАТО уже приняло решение о строительстве подобного барьера протяжённостью около трёх тысяч километров, и Россия должна реагировать симметрично.

«Это сейчас главный вопрос. Только такой подход способен решить проблему проникновения беспилотников вглубь территории РФ», — добавил он.

На первом этапе, по мнению Кнутова, необходимо развивать локальные системы ПВО, которые уже доказали свою эффективность в исторической перспективе.

«Во время Великой Отечественной войны местная ПВО показала отличные результаты. Нам нужно вернуться к этому опыту», — заключил он.