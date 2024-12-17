Ответом на убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве станут удары по военным и энергетическим объектам Украины. Об этом сообщил НСН бывший начальник штаба Воздушно-десантных войск генерал-лейтенант Николай Стаськов.

По его словам, Россия планирует ответные действия без проведения терактов или целенаправленного уничтожения украинских военных лидеров. Вместо этого рассматриваются массированные атаки с использованием баллистических ракет средней дальности «Орешник».

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что все причастные к убийству Кириллова будут найдены и понесут наказание. По данным российских и зарубежных СМИ, ответственность за организацию преступления лежит на спецслужбах Украины.

Спикер Госдумы Сергей Миронов также потребовал ужесточения подхода к киевским властям, назвав их действия террористическими.