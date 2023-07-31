Понедельник, 31 июля, 2023
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Россия должна быть лидером, а не изгоем мирового олимпизма – Миронов

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что, судя по болезненной реакции спортивных функционеров на его предложение о развитии альтернативного Олимпийского движения, они восприняли эту инициативу как угрозу их личному бизнесу.
«Переход на личности и истерический тон – верный признак отсутствия аргументов, кроме того, синхронная реакция спортивных функционеров означает, что удалось попасть в самое яблочко. Международная спортивная система во главе с МОК принимает политические русофобские решения под диктовку политиков враждебных государств – это факт. С этим нельзя мириться, как и мириться с дискриминацией и открытым хамством западной спортивной бюрократии», – отмечает парламентарий.

Миронов считает, что это вызов, который требует четкого и жесткого недвусмысленного ответа.

«Никто не жаждет изоляции, никто не в восторге от перспективы разрыва прежних связей. Но есть реальность, которая вряд ли изменится в обозримом будущем, и на нее надо адекватно реагировать. И она такова, что нас объявили изгоями и ведут себя соответственно. Де-факто нас уже изолировали. Однако спортивные чиновники делают вид, что налицо досадное недоразумение и статус России в Олимпийском движении, контролируемом Западом, неизменен», – недоумевает политик.

Лидер социалистов прокомментировал прозвучавшие в ходе дискуссии призывы к депутатам «не лезть в спорт».

«Господа, спорт – не ваша личная делянка, не частная лавочка, к чему вы, очевидно, привыкли. Хотя бы потому, что на эту сферу государство тратит немалые средства. Большой спорт – очень большие деньги. Это народные деньги. Настолько большие, что для наших функционеров, похоже, этот фактор вышел на первое место, а все, что связано с национальным престижем, с патриотизмом спортсменов и болельщиков, ушло на второй, а то и на третий план», – подчеркнул руководитель фракции.

Глава СРЗП обратил внимание, что он заявил не только свою личную позицию, но и позицию миллионов наших сограждан. И в этой позиции главное – не сам по себе бойкот международных соревнований, а инициатива России по возрождению олимпизма, основанного на гуманистических спортивных принципах.

«Да, это сложный и трудный путь. Но легких и простых решений здесь не будет. И чем раньше начнем работать в этом направлении, тем лучше», – заключил Миронов.

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