Россельхознадзор закрывает последнюю площадку компании Hill’s

Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill’s из-за поставок некачественной продукции, сообщает сайт ведомства.

Инспекцию сотрудники Россельхознадзора проводили в ноябре 2023 года. Тогда были выявлены нарушения как в работе компетентного ведомства Италии, так и в деятельности производителя кормов.

По данным сайте ведомства, отсутствовал лабораторный контроль за составом продукции, сырьё не проходило необходимую термическую обработку, не было необходимых документов.

С 7 августа 2023 года в Россию остановили поставки с завода, работающего в Нидерландах.

По данным РБК, компания Hill’s — «дочка» Colgate-Palmolive. После начала СВО компания объявила об отказе от инвестиций в Россию, однако корм Hill’s продолжает поставляться в страну.