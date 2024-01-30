Вторник, 30 января, 2024

Россельхознадзор закрывает последнюю площадку компании Hill’s

Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill’s из-за поставок некачественной продукции

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Россельхознадзор закрывает последнюю площадку компании Hill’s

Новости мира
Автор: 7info

Опубликовано

Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill’s из-за поставок некачественной продукции, сообщает сайт ведомства.

Инспекцию сотрудники Россельхознадзора проводили в ноябре 2023 года. Тогда были выявлены нарушения как в работе компетентного ведомства Италии, так и в деятельности производителя кормов.

По данным сайте ведомства, отсутствовал лабораторный контроль за составом продукции, сырьё не проходило необходимую термическую обработку, не было необходимых документов.

С 7 августа 2023 года в Россию остановили поставки с завода, работающего в Нидерландах.

По данным РБК, компания Hill’s — «дочка» Colgate-Palmolive. После начала СВО компания объявила об отказе от инвестиций в Россию, однако корм Hill’s продолжает поставляться в страну.

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