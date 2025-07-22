Россельхознадзор выявил нарушения у производителей рыбной продукции в Рязанской области

В Рязанской области проведены проверки на предприятиях, выпускающих солёную, копчёную рыбу и замороженные полуфабрикаты. Специалисты регионального Управления Россельхознадзора в 2025 году проинспектировали пять производителей и выявили нарушения.

По информации ведомства, на предприятиях не были внедрены или не поддерживались процедуры по системе ХАССП, обязательной для контроля безопасности пищевой продукции. Кроме того, рыбные изделия поступали в продажу без полного лабораторного контроля, нередко без сопроводительных документов и с недостоверными декларациями.

По итогам проверок ответственные лица оштрафованы на общую сумму около 100 тысяч рублей. Выданы предписания об устранении нарушений.

С начала года в регионе изъято более 300 килограммов небезопасной рыбы и продукции неизвестного происхождения.