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Экономика и бизнес

Россельхознадзор выявил нарушения у производителей рыбной продукции в Рязанской области

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В Рязанской области проведены проверки на предприятиях, выпускающих солёную, копчёную рыбу и замороженные полуфабрикаты. Специалисты регионального Управления Россельхознадзора в 2025 году проинспектировали пять производителей и выявили нарушения. 

По информации ведомства, на предприятиях не были внедрены или не поддерживались процедуры по системе ХАССП, обязательной для контроля безопасности пищевой продукции. Кроме того, рыбные изделия поступали в продажу без полного лабораторного контроля, нередко без сопроводительных документов и с недостоверными декларациями.

По итогам проверок ответственные лица оштрафованы на общую сумму около 100 тысяч рублей. Выданы предписания об устранении нарушений.

С начала года в регионе изъято более 300 килограммов небезопасной рыбы и продукции неизвестного происхождения.

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