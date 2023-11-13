Понедельник, 13 ноября, 2023
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Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения в рязанских общепитах

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Изображение от freepic.diller на Freepik

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило многочисленные нарушения в рязанских общепитах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На протяжении 2023 года управление провело 130 профилактических визитов и 50 контрольных мероприятий.

В их ходе специалисты обнаружили отсутствие регистрации в ветеринарных информационных системах, поступление мяса без ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

У ряда предпринимателей не удалось отследить обращение с отходами, которые вместо утилизации могли попасть в оборот или скармливаться животным. Отмечается, что управление продолжит контроль общепитов.

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