Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения в рязанских общепитах

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило многочисленные нарушения в рязанских общепитах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На протяжении 2023 года управление провело 130 профилактических визитов и 50 контрольных мероприятий.

В их ходе специалисты обнаружили отсутствие регистрации в ветеринарных информационных системах, поступление мяса без ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

У ряда предпринимателей не удалось отследить обращение с отходами, которые вместо утилизации могли попасть в оборот или скармливаться животным. Отмечается, что управление продолжит контроль общепитов.