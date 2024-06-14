Пятница, 14 июня, 2024

Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения на ярмарках выходного дня в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

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Сотрудники Управления Россельхознадзора провели выездные проверки на ярмарках выходного дня в Рязани, где реализуется продукция животного происхождения. В ходе мероприятий было обнаружено множество нарушений, включая продажу мясной и молочной продукции неизвестного происхождения без маркировки производителя, даты изготовления и срока годности. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления ведомства.

Также продукция продавалась без ветеринарных сопроводительных документов и специального холодильного оборудования.

Россельхознадзор вынес предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

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