Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения на ярмарках выходного дня в Рязани

Сотрудники Управления Россельхознадзора провели выездные проверки на ярмарках выходного дня в Рязани, где реализуется продукция животного происхождения. В ходе мероприятий было обнаружено множество нарушений, включая продажу мясной и молочной продукции неизвестного происхождения без маркировки производителя, даты изготовления и срока годности. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления ведомства.

Также продукция продавалась без ветеринарных сопроводительных документов и специального холодильного оборудования.

Россельхознадзор вынес предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.