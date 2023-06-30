Пятница, 30 июня, 2023
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Россельхознадзор в Рязанской области обнаружил мёд «из будущего»

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Фото с сайта Минсельхоза Рязанской области

Россельхознадзор в Рязанской области выявил продукцию «из будущего»

Продукцию со сроками годности «из будущего» выявили в Рязанской области специалисты Россельхознадзора с помощью системы «Меркурий». Речь идёт мёде, сообщили в пресс-службе регионального Управления ведомства.

Согласно ветеринарным сопроводительным документам, мёд из Пронского района был выработан в августе 2023 года. Похожая ситуация произошла с комбикормом из Сараевского района. Его дата изготовления — июль 2023 года. Аналогичные случаи зарегистрированы также в Спасском районе.

Ведомство отмечает: производство продукции с авансовыми датами выработки не обеспечивает подтверждение соответствия и безопасности подконтрольной продукции и нарушает принцип прослеживаемости. По факту выявленных нарушений виновным лицам Управлением Россельхознадзора объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и за критические ошибки, допущенные при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, учётные записи уполномоченных лиц организаций были заблокированы.

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