Россельхознадзор в Рязанской области обнаружил мёд «из будущего»

Россельхознадзор в Рязанской области выявил продукцию «из будущего»

Продукцию со сроками годности «из будущего» выявили в Рязанской области специалисты Россельхознадзора с помощью системы «Меркурий». Речь идёт мёде, сообщили в пресс-службе регионального Управления ведомства.

Согласно ветеринарным сопроводительным документам, мёд из Пронского района был выработан в августе 2023 года. Похожая ситуация произошла с комбикормом из Сараевского района. Его дата изготовления — июль 2023 года. Аналогичные случаи зарегистрированы также в Спасском районе.

Ведомство отмечает: производство продукции с авансовыми датами выработки не обеспечивает подтверждение соответствия и безопасности подконтрольной продукции и нарушает принцип прослеживаемости. По факту выявленных нарушений виновным лицам Управлением Россельхознадзора объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и за критические ошибки, допущенные при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, учётные записи уполномоченных лиц организаций были заблокированы.