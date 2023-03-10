Пятница, 10 марта, 2023
7info

Россельхознадзор обнаружил в Путятинском районе незаконно разрабатываемый карьер

На главнуюНовости Рязани
Фото: 62.fsvps.gov.ru

Специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили нарушение земельного законодательства в Путятинском районе, сообщает сайт ведомства.

На земельном участке площадью 7,5 га вблизи населённого пункта Новая деревня разработан карьер по добыче песка, общей площадью более 6 га. На время обследования земельного участка на нем велись работы с помощью тяжелой строительной техники.

— В результате осуществления производственной деятельности владелец земельного участка допустил самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, вследствие чего происходит порча земель сельхозназначения, — говорится в сообщении ведомства.

Росссельхознадзор предложил хозяину участка провести рекультивационные работы нарушенной части земельного участка в соответствии с утвержденным проектом.

Кроме этого, материалы дела направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования и согласована совместная выездная проверка.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации