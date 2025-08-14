Россельхознадзор назвал нарушения, за которые оштрафованы предприятия в Рыбновском районе

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям прокомментировала наложение штрафа на предприятия по производству мясной и молочной продукции в Рыбновском районе.

В июне 2025 года Управлением Россельхознадзора было проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении организации, осуществляющей деятельность по производству мясной и молочной продукции в Рыбновском районе Рязанской области. Инспекционный визит проводился в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания.

Мероприятие показало, что предприятие нарушения не устранило:

— при осуществлении производства (изготовления) продукции не были внедрены и не поддерживались в установленном порядке процедуры, основанные на принципах ХАССП;

— выпускаемая в обращение продукция не подвергалась лабораторным исследованиям в полном объеме.

За пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства в области технического регулирования, неисполнение которых может создавать угрозу для жизни и здоровья граждан, в отношении организации должностным лицом Управления Россельхознадзора был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ, направленный в суд для дальнейшего рассмотрения.

8 августа 2025 года решением Арбитражного суда Рязанской области юридическое лицо признано виновным в совершенном правонарушении и привлечено к ответственности в виде штрафа на сумму 300 000 рублей.