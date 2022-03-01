Роспотребнадзор: загрязняющие вещества в воздухе после пожара на РНПК не зарегистрированы

Превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе после пожара на территории АО «РНПК» не зарегистрированы, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

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Мониторинг за состоянием воздуха был организован на территории жилых домов в Рязани.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» исследовал пробы на содержание углерода оксид, диоксид азота, фенола, формальдегида, серы диоксида, взвешенных веществ.

В пробах превышение предельно допустимой концентрации веществ не выявили.