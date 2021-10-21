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Четверг, 21 октября, 2021
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Роспотребнадзор разбирается в ситуации в детском саду при школе №29 в Липецке

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Управление Роспотребнадзора по Липецкой области начало разбирательство после жалоб родителей на массовое отравление детей в детском саду при школе №29, пишет Город 48.

Замруководителя подразделения ведомства Ирина Щукина пояснила, что специалисты выехали на место случившегося.

«Мы работаем по этой жалобе», – отметила Щукина.

В администрации школы считают, что причиной случившегося стал ротавирус, который принес в группу один из малышей.

Директор учреждения Татьяна Зайцева рассказала, что в группе отсутствуют 10 человек из 22.

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