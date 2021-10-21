Роспотребнадзор разбирается в ситуации в детском саду при школе №29 в Липецке

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области начало разбирательство после жалоб родителей на массовое отравление детей в детском саду при школе №29, пишет Город 48.

Замруководителя подразделения ведомства Ирина Щукина пояснила, что специалисты выехали на место случившегося.

«Мы работаем по этой жалобе», – отметила Щукина.

В администрации школы считают, что причиной случившегося стал ротавирус, который принес в группу один из малышей.

Директор учреждения Татьяна Зайцева рассказала, что в группе отсутствуют 10 человек из 22.