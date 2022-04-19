Роспотребнадзор рассказал, как выбрать продукты к Пасхе

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовало рекомендации по выбору продуктов к Пасхе.

Яйца

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При покупке яиц специалисты рекомендуют обращать внимание на дату сортировки, внешний вид продукта. Яйца должны быть гладкими, ровными, правильной формы, с равномерным окрасом. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев, птичьего помета.

Покупать яйца в местах нестационарной торговли не рекомендуется. Также как и другие продукты.

Храните яйца в холодильнике. Диетические — не более 7 суток, столовые — до 25, мытые — не более 12.

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Хранить варёные яйца в холодильнике более 36 часов санитарные правила не рекомендуют.

Творог

Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком, чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве.

Упаковка продукта должна быть герметичной, иначе не обеспечивается сохранность творога. На ней должна быть информация о производителе, сроке годности.

Покупать творог с рук не стоит, так как в домашних условиях нельзя полностью соблюсти технологию изготовления.

Куличи

Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.

Глазурь не должна быть липкой, на нижней и боковых частях не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов, неровностей.

Обращайте внимание на дату производства, сроки годности, условия хранения.