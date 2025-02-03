Роспотребнадзор предупредил рязанцев о фальсифицированной молочной продукции

В магазинах на территории России продаётся молочная продукция, производимая «предприятием-призраком» ООО «Молочный берег». Об этом жителей Рязани предупредило региональное управление Роспотребнадзора.

Организация зарегистрирована по юридическому адресу в Твери, на улице Софьи Перовской, 30, подв. 1, но там её нет. Кроме того, производство не обнаружено на арендуемых площадях в Тверской области.

Роспотребнадзор подчёркивает: если на этикетке указан изготовитель ООО «Молочный берег» — это фальсификат.

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Ведомство просит сообщать рязанцах о выявлении этой продукции по адресу в Рязани: улица Островского, 51А.

На сайте управления Роспотребнадзора по Рязанской области также сообщается, что в 2024 году по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям было исследовано 2126 проб молока и молочной продукции.

Удельный вес проб, не отвечающих требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» составил 1,03%. Превышение по содержанию антибиотиков, санитарно-химических и радиологических показателей, наличие ГМО в исследованных пробах продукции не обнаружено.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий изъято из оборота 33 партии молочной продукции.

Основными причинами забраковки являлись: отсутствие необходимой маркировки продукции, позволяющей установить изготовителя, дату выработки, срок годности продукции; отсутствие товаросопроводительной документации на продукцию, обеспечивающей ее прослеживаемость; реализация продукции с истекшим сроком годности.