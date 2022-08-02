Роспотребнадзор предостерегает от купания в фонтане.

2 августа, в День ВДВ, ведомство напоминает об опасностях купания в фонтане.

Во-первых, конструкцией фонтанов купание в них людей не предусмотрено. Купание может представлять опасность для здоровья. Из-за подведённых к фонтанам коммуникаций и подсветки можно получить серьёзную травму или удар током.

Во-вторых, во время купания можно подхватить острую кишечную или респираторную инфекцию, а также конъюнктивит. В фонтанах часто обитают энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А. Вода в фонтане не очищается и не обеззараживается, как в бассейне. Часто в фонтане купаются уличные собаки и птицы.

В Роспотребнадзоре призвали бережно относиться к элементам благоустройства города и собственному здоровью.‎