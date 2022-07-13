Роспотребнадзор напоминает о профилактике COVID-19 летом

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области напоминает о профилактике COVID-19 летом.

Риски распространения коронавируса летом сохраняются, даже несмотря на отсутствие резкого роста заболеваемости. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Гражданам рекомендуют помнить о мерах предосторожности, соблюдение которых снизит риск заражения и другими респираторными заболеваниями.

1. При плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими даже при отрицательном ПЦР-тесте на COVID, пока симптомы заболевания не пройдут окончательно.

2. Если вы заболели, оставайтесь дома.

3. Не занимайтесь самолечением. Следите за своим состоянием здоровья. При нарастании симптомов болезни немедленно обратитесь за медпомощью. Лечитесь и принимайте лекарства только по назначению врача.

4. Регулярно проветривайте помещения. Эта сводит риск заражения к минимуму в пространствах, где вы находитесь вместе с другими людьми. Эффективнее всего сквозное проветривание.

5. Защитите себя от тяжёлого течения заболевания вакцинацией. Прививаться от COVID-19 рекомендуется каждые полгода, для того чтобы поддерживать необходимый уровень иммунитета.

6. Мойте руки! Мытьё рук с мылом – важный элемент профилактики коронавирусной инфекции, это действительно помогает сохранить здоровье.

7. В местах массового скопления людей используйте маску. Это особенно важно для уязвимых категорий населения – в частности, людей с хроническими заболеваниями.