Роспотребнадзор дал рекомендации при заказе суши

Начальник отдела надзора по гигиене питания ведомства по Московской области Надежда Раева рассказала радио Sputnik, на что нужно обращать внимание при заказе суши.

Некачественное суши может спровоцировать дизентерию, сальмонеллёз или гепатит А, – предупредила специалист. Опасность суши в том, что продукт не подвергается термической обработке. В первую очередь, размещая заказ на доставку этого японского блюда, нужно убедиться, что готовили его на реальном предприятии.

Надежда Раева: «Желательно предварительно сходить в это кафе и посмотреть, в каких условиях готовится суши, какие там официанты, чистая ли у них спецодежда»

Если что-то насторожит, заказывать доставку оттуда по телефону или в интернете не стоит, – советует эксперт.

В жаркую погоду нужно обращать внимание и на условия транспортировки и время доставки суши, – добавила Надежда Раева. Срок доставки не должен превышать 30-40 минут. А температура хранения при доставке должна быть не выше плюс 6 градусов.

Роспотребнадзор советует всегда обращать внимание на то, какая организация, в течение какого времени и в каких условиях доставляет вам суши. Это поможет в дальнейшем защитить свои права, обратившись в ведомство.