Татьяна Проводина

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черники

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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черники.

Все ягоды должны быть одного цвета и крупными. Сизый налёт говорит о том, что ягода собрана недавно. Поверхность ягод должны быть ровной, а сами плоды — сухими.

Черника накапливает радиоактивный цезий (цезий 137) в количествах, превышающих нормативы, установленные техрегламентом. Употребление такой ягоды увеличивает риск развития злокачественных новообразований.

Внешне и на вкус радиоактивная черника не отличается от здоровой. Не нужно покупать ягоды в местах стихийной торговли, у случайных продавцов и вдоль автотрасс.

Лучше покупать ягоды на ярмарке или официальном рынке. На рынках работают лаборатории по контролю качества продукции. Чернику проверяют на радиоактивность.

Переработанная на предприятии черника (замороженная, варенье и т.д.) имеет декларацию о соответствии.

Собирают чернику, как правило, к концу июня или началу июля. Лучшее время – утро или вечер. Ягода очень нежная, так что лучше собирать её вручную.

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черники
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