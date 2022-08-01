Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь.

В ведомстве напомнили, что продавать бахчевые вдоль дорог и из необорудованных торговых точек запрещено. Также нельзя резать арбуз на части для пробы: в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Зрелый арбуз крупный и имеет целостный покров. Корка должна быть контрастной, а светлое пятно – максимально жёлтым.

Корка у зрелого плода твёрдая и блестящая, а усик и плодоножка – сухие. При ударе ладонью арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, а при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст.

Мякоть спелого арбуза красная, семена чёрного или коричневого цвета.

Перед разрезанием арбуза нужно тщательно его вымыть тёплой водой с мылом.

Разрезанные бахчевые следует хранить только в холодильнике. Если при разрезе чувствуется кислый запах, арбуз нельзя есть ни в коем случае.

На наличие нитратов в арбузе может указывать цвет мякоти – он интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. А волокна, идущие от сердцевины к корочке, со всеми оттенками жёлтого.

У «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, а в норме она должна искриться крупинками.

Основные вредные вещества, если они в арбузе есть, находятся около корки.

Дыни выбирают по тем же правилам, что и арбузы. Различия в том, что у дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если щёлкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат.