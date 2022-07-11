Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбирать и готовить грибы.

В ведомстве напомнили, что тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. У детей в организме нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей младше 14 лет, – пояснили в Роспотребнадзоре.

Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности.

Нельзя собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки. Так они быстро портятся. Не стоит собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы, а также пробовать грибы во время сбора. Грибы следует подвергнуть кулинарной обработке в течение дня после сбора.

Мариновать или солить грибы нельзя в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде. Грибы – продукт скоропортящийся, так что не следует хранить их в тепле.