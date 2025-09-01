Понедельник, 1 сентября, 2025
Роскошь или бессмысленная трата? В Москве покупают учителям букеты за 10 000 рублей

В Москве цены на букеты к 1 Сентября достигли пятизначных значений, пишет «Абзац».  

Как выяснил корреспондент издания, прогулявшись по оптовому цветочному складу, цены на праздничные букеты варьируются от скромных до по-настоящему впечатляющих.

Самые простые и недорогие букеты можно найти по цене от 1,3 тысячи рублей. Самым популярным выбором у родителей оказались подсолнухи. Так, композиция из 15 этих солнечных цветов обойдется в 1,5 тысячи рублей. Те, кто предпочитает хризантемы, должны быть готовы заплатить около 5 тысяч рублей за букет из 21 цветка. А за такое же количество пионовидных кустовых роз придется отдать уже 8,3 тысячи рублей.

Для наиболее состоятельных родителей флористы подготовили настоящие шедевры. Например, роскошный букет из 51 кустовой розы стоит 9 тысяч рублей. Еще дороже — 10 тысяч рублей — обойдется композиция, в которой смешаны розы, гортензии и георгины.

Тем, кто хочет добавить букету уникальности, предлагают экзотические цветы. За дополнительную плату в праздничную композицию можно включить протею (около 1,5 тысячи рублей), леукоспермум (180 рублей) или книфофию (130 рублей).

Так что выбор на любой вкус и кошелек есть, а верхняя ценовая планка ограничена только фантазией покупателя.

Цены на цветы в Рязани также разные, каждый горожанин при желании может найти букет по своему кошельку.

