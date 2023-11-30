Роскомнадзор вынес первый штраф за нарушение маркировки рекламы

Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение новых норм, устанавливающих обязательную маркировку рекламы, сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, первый штраф вынесен 27 ноября за посты в телеграм-канале блогера «Лиса рулит». В них отсутствовал рекламный идентификатор.

Сумму штрафов представитель Роскомнадзора не сообщил. На вопрос РБК представитель по вопросам рекламы автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской не ответил.

На телеграм-канал Лисовской подписано более 134 тысяч пользователей.