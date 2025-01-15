Роскомнадзор сообщил о замедлении интернета в 21 регионе РФ из-за аварии

Роскомнадзор сообщил о повреждении магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению скорости интернета и ухудшению работы сервисов для 3,8 миллиона россиян в 21 регионе, передает РИА Новости.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи в Республике Татарстан. В связи с этим возможны проблемы с интернет-соединением и ухудшение качества сервисов для клиентов оператора связи», — отметили в ведомстве.

По информации Роскомнадзора, обрыв кабеля произошел на участке Тюлячи — Новая Тура, что повлияло на работу интернета в 21 регионе России. В результате пострадали около 3,8 миллиона пользователей.

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В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. На месте работают специалисты, и ориентировочное время устранения повреждения — 21:00 по московскому времени.