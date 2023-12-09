Суббота, 9 декабря, 2023
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Роскомнадзор проверил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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Роскомнадзор проверил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказала «ФедералПресс» заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталья Орлова.

Орлова направляла запрос в ведомство. 8 декабря получен ответ: нарушений действующего законодательства нет.

Роскомнадзор проверил вышедшие к этому моменту 5 серий. Сериал показывают стриминговые платформы под маркировкой «18+» (запрещено для детей).

Орлова заявила, что сама фильм не видела, но теперь обязательно посмотрит.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обращалась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой провести проверку сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков, напоминает «Московский комсомолец».

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