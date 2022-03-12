Роскомнадзор объяснил блокировку Instagram «обеспечением психологического здоровья граждан»

Роскомнадзор объяснил блокировку социальной сети Instagram защитой психологического здоровья граждан. Соответствующая рассылка поступила от ведомства пользователям Госуслуг 12 марта, пишет Интерфакс.

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В сообщении Роскомнадзора сказано, что Instagram «вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешил призывы к насилию», вследствие чего Генпрокуратура запретила эту соцсеть.

«Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети», – говорится в письме.

Россиян призвали переходить на «свои конкурентоспособные интернет-платформы» — «VK» и «Одноклассники».

РКН также напомнил, что Instagram станет недоступен на территории РФ 14 марта.