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Суббота, 12 марта, 2022

Роскомнадзор объяснил блокировку Instagram «обеспечением психологического здоровья граждан»

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Роскомнадзор объяснил блокировку Instagram «обеспечением психологического здоровья граждан»

Александр Ильин

Роскомнадзор объяснил блокировку социальной сети Instagram защитой психологического здоровья граждан. Соответствующая рассылка поступила от ведомства пользователям Госуслуг 12 марта, пишет Интерфакс. 

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В сообщении Роскомнадзора сказано, что Instagram «вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешил призывы к насилию», вследствие чего Генпрокуратура запретила эту соцсеть. 

«Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети», – говорится в письме.

Россиян призвали переходить на «свои конкурентоспособные интернет-платформы» — «VK» и «Одноклассники».

РКН также напомнил, что Instagram станет недоступен на территории РФ 14 марта.

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